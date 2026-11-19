Ernest Urtasun - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha pedido asociar la nueva financiación autonómica a un suelo fiscal para evitar el "dúmping fiscal" de algunas comunidades gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha dicho en una rueda de prensa organizada por EFE este jueves en Bracelona, donde ha sostenido que "no puede ser" que el nuevo modelo aporte 21.000 millones de euros a las CC.AA. y que algunas los utilicen para bajar impuestos a las rentas altas.

"Emplazo a todo el mundo a que defendamos este suelo fiscal, que necesita Catalunya para que Madrid no siga haciendo 'dúmping", ha remarcado Urtasun, que ha asegurado que la reforma es perfectamente posible y legal, además de imprescindible, según él.

HUB DEL VIDEOJUEGO

Por otro lado, ha propuesto crear un "gran hub del videojuego" en Catalunya que impulse esta industria y la convierta en una referencia internacional y europea que sea puntera, aprovechando la que considera que es una gran oportunidad.

Ha enmarcado la propuesta en el "fenómeno que se está produciendo" alrededor del lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI, y ha recordado que en este mandato el Ministerio de Cultura ha aportado 22 millones de euros para apoyar al sector.

RUFIÁN: "UN SOCIO DE GOBIERNO"

Al preguntársele por el papel de ERC y de su candidato, Gabriel Rufián, ha señalado que ha sido un "socio de gobierno importante que, fundamentalmente, ha dado apoyo a las medidas" propuestas por Sumar desde el Gobierno.

En este sentido, ha apuntado que para él la política es hacerse cargo de los problemas, un ejemplo con el que el Frente Amplio coincide, según Urtasun: "La política, más allá de los discursos, a uno se le mide no por lo que dice, sino por lo que consigue", ha subrayado.

De este modo, ha defendido que "las cosas se consiguen en el Consejo de Ministros, con el boli y redactando el BOE", que es a lo que los partidos que forman parte del Frente Amplio se han dedicado esta legislatura, liderando los cambios y avances del país.

UN PSOE FUERTE EN LA OPOSICIÓN "NO SIRVE"

Respecto a las prioridades de su partido para la recta final de la campaña electoral, ha señalado que su objetivo es hacer ver a la ciudadanía que ya no habrán "más gobiernos monocolor" y que el próximo 29 de noviembre está un juego un Ejecutivo de PSOE y Frente Amplio o de PP y Vox.

Por ello, ha sostenido que para un Gobierno progresista fuerte es necesario un buen resultado del Frente Amplio, alertando de que "un PSOE fuerte en la oposición a los trabajadores de este país no les sirve absolutamente para nada".