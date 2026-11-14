Urtasun replica a Junqueras tras acusar a Comuns de dejadez: "No me equivocaré de adversario"

El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número 2 de Frente Amplio en Barcelona al Congreso y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respondido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras acusar a los Comuns de dejadez y decir que optar por ellos es tirar el voto: "Yo en esta campaña no me equivocaré de adversario".

"No atacaré a Esquerra Republicana, pero si usted me pregunta de qué sirve votar a Comuns-Frente Amplio, pregúntele a los cientos de miles de personas a quienes los Comuns-Frente Amplio les hemos cambiado la vida en este país", ha dicho a Junqueras este sábado en un acto en Vic (Barcelona).

El mitin, celebrado en la Biblioteca Pilarín Bayés, ha contado con la número 7 de la candidatura en Barcelona, Viviane Ogou, y el concejal de los Comuns en el municipio, Arnau Martí.

SALARIO MÍNIMO

Uno de los motivos por los que, según Urtasun, es útil votarles es la subida del salario mínimo un 75%, que beneficia a "más de 280.000 personas".

"Hoy en Catalunya hay más de medio millón de personas que tienen trabajo de más gracias a los Comuns y al Frente Amplio", ha destacado.

También ha hecho referencia a la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha permitido en Catalunya "más de 680.000 personas que tienen un contrato estable" pese al voto en contra de los republicanos, ha dicho.