Urtasun subraya la cultura como "garantía de humanidad, de diversidad y de igualdad"

El ministro de Cultura Ernest Urtasun, en el Mondiacult de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Abre el Mondiacult 2025 en el CCIB de Barcelona

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA RESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha situado a la cultura como "garantía de humanidad, de diversidad y de igualdad entre las personas y entre los pueblos" en el acto de inauguración de la conferencia de políticas culturales Mondiacult de la Unesco, que reúne en Barcelona hasta el miércoles a 163 delegaciones ministeriales.

Urtasun ha subrayado que la cultura es una herramienta "profundamente política", un instrumento de transformación social y de emancipación colectiva, y ha abogado por disputar los relatos que legitiman la injusticia.

El ministro de Cultura ha afirmado que la cultura no puede "permanecer al margen de lo que sucede", y ha abogado por convertirla en una palanca de transformación y un instrumento al servicio de la justicia global.

Ha apostado por convertirla en un espacio de compromiso con la defensa del planeta, con la paz y la dignidad de los pueblos: "No hay neutralidad posible cuando se trata de defender la vida humana", ha añadido.

Urtasun ha considerado que la cultura debe ser un eje estratégico de las políticas públicas y que el Mondiacult tiene como uno de sus objetivos proponer incluir un 'culture goal' en la agenda post 2030 porque "no habrá desarrollo sin la sostenibilidad de la cultura ni sin garantizar el acceso cultural a ella".

"La sostenibilidad de nuestra humanidad es la defensa de lo humano. Defender lo humano es defender todo lo que en tantos lugares como Gaza está siendo brutalmente amenazado, es alzar la voz frente a la violencia de las guerras y los genocidios", ha añadido.

La ceremonia de apertura de Mondiacult ha empezado con un poema de Octavio Paz, y Urtasun ha dicho que la historia de esta conferencia "no podría entenderse sin México", que organizó las dos primeras ediciones.