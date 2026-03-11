Urtasun a Von der Leyen: "Lo que Europa debe dar por muerto es la posición de subordinación" a EE.UU.

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

TERRASSA (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles, en respuesta a las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen: "Lo que Europa debe dar por muerto es la posición geopolítica de subordinación a los Estados Unidos"

En una visita a Terrassa (Barcelona), el ministro ha calificado de "profundamente desafortunadas" las palabras de Von der Leyen de que el bloque ya no puede confiar en un sistema internacional basado en reglas, aunque este miércoles haya dicho que siempre defenderá los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.

Urtasun ha dicho que son unas palabras de una profunda irresponsabilidad y propias de alguien que no entiende el papel que tiene Europa en estos momentos: "Alguien que cree que Europa no debe defender el derecho internacional es alguien que no está capacitado para presidir la Comisión Europea".

"Creo que lo que Europa debe dar por muerto no es el derecho internacional ni el sistema de Naciones Unidas ni el multilateralismo, que es fundamental seguir defendiendo. Lo que Europa debe dar por muerto es la posición geopolítica de subordinación a los Estados Unidos en la que hemos estado instalados", ha subrayado.

"LLEVA AL DESASTRE"

El ministro ha considerado que esta posicionamiento de subordinación "lleva al desastre", y ha abogado por empezar a trabajar, no solo en la defensa del derecho internacional y el multilateralismo, que es lo que garantiza la estabilidad, sino en una posición de autonomía política y militar europea que permita tener una voz fuerte.

Urtasun ha pedido a Von der Leyen tener claras cuáles son las coordenadas, pero ha considerado que a tenor de sus declaraciones demuestra que "no lo tiene absolutamente claro".