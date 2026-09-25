Ustec pide un debate "con garantías" que no sustituya la negociación colectiva

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes (IAC) ha reclamado al Govern un debate "con garantías" sobre el sistema educativo que no sustituya la negociación colectiva con las fuerzas sindicales, informa en un comunicado de este viernes posterior a la cumbre entre Govern y partidos.

El sindicato mantiene la propuesta anunciada este miércoles de constituir una mesa marco para abordar el compromiso del 6% del PIB en educación, y garantizar que estos recursos se destinan "exclusivamente a la educación pública".

Dicha mesa debería abordar, entre otras cuestiones, la financiación y la red pública, la reducción de ratios y los recursos para una educación inclusiva, las infraestructuras, la climatización, el catalán, el currículum y la democracia en los centros.

"Las cuestiones relativas a las condiciones laborales deben continuar tratándose en la Mesa Sectorial, junto con el cumplimiento de los acuerdos y alcanzados", reza el comunicado.

Ustec considera además que cualquier proceso de diálogo debe contar "con documentos, calendario, presupuesto y compromisos verificables", y que no son suficientes anuncios ni declaraciones de intenciones.

PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

Por su parte, Professors de Secundària (Aspepc·Sps) insiste en reclamar al Govern que cualquier espacio de debate para diseñar el sistema educativo "se lleve a cabo principalmente con los profesionales de la educación pública de Catalunya".

Asimismo, critican que no se cuente con ellos en el Consell d'Educació de Catalunya, una exclusión que ven "totalmente intencionada", aunque afirman que los responsables detrás de dicho órgano son los mismos que los de la situación actual del sistema.