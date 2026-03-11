Ustec·Stes se adhiere al apartado de personal laboral del acuerdo de Educació

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes se ha adherido al apartado de mejoras para el personal laboral educativo del acuerdo que alcanzó este lunes la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con los sindicatos CC.OO. Educació y UGT de Catalunya, y que prevé subir casi un 20% de sueldo a estos profesionales, informa a Europa Press este miércoles.

El personal laboral del departamento, que es el Personal de Atención Educativa (PAE), el de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y el personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de FP).

Según explica la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, en declaraciones a Europa Press, "no es un mal acuerdo", ya que supone un incremento que sacará de la precarización salarial a estas trabajadoras, porque realmente sus salarios son precarios".

"Nosotros continuaremos luchando para la reclasificación, que somos el único sindicato que la defiende. Por lo tanto, en este caso podemos considerar que es un buen acuerdo", y señala que es un acuerdo al que se ha llegado desde el comité intercentros, que es otros espacio de negociación, diferente del del lunes.

Añade que, en este caso concreto, han valorado positivamente firmar porque asegura que si no fuera por Ustec·Stes "este aumento salarial solo lo hubieran cobrado las educadoras de las guarderías", y que han pedido estar presentes en la comisión de seguimiento.

En un comunicado, CC.OO. Educació ha valorado positivamente que Ustec se adhiera en este apartado, "reconociendo que supone un paso adelante para el colectivo del personal laboral", y defiende que esta mejora supone un incremento de entre 300 y 400 euros al mes de media.