Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament, Intersindical y COS se cierran en Educació y piden negociar con Niubó

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los representantes sindicales de Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament, Intersindical y COS anuncian que se cierran en la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat "hasta que haya posibilidad de negociar" y piden negociar con la consellera, Esther Niubó.

Así lo han expresado fuentes sindicales en el marco de la séptima mesa sectorial de este jueves, al ver que la negociación "continúa encallada"

"Nos quedaremos toda la noche si hace falta hasta que venga la consellera", indican las fuentes.