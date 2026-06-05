Ustec·Stes y CGT Ensenyament convocan huelga educativa el 9 de junio en toda Catalunya

Docentes en plaza Espanya antes de la manifestación unitaria de este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes y CGT Ensenyament han convocado huelga educativa en toda Catalunya el martes 9 de junio y con probabilidad de hacerla también el día 10, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a Barcelona así como con las PAU.

En declaraciones a los periodistas este viernes, antes del inicio de la manifestación unitaria en Barcelona, David Caño, de la Ustec·Stes, ha señalado que Ustec·Stes hablará con la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, en el marco del comité de huelga pero que no acudirán este viernes porque ya no forman parte del preacuerdo; y reitera que si ganaba el 'no' dijeron que usarían "todas las fuerzas" para conseguir más ganancias.

El portavoz de CGT Ensenyament Isarn Pardes reitera la necesidad del "cese" de la consellera; que el Departament convoque al comité de huelga; y reitera que la convocatoria de huelga es de Ustec·Stes y CGT pero que el resto de sindicatos, como La Intersindical, COS y la CNT también se suman.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)