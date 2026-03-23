La Val d'Aran (Lleida) construyó 38 viviendas en 2025 e inició 58, según APCE y CaixaBank

Presentación de resultados de vivienda en APCE y CaixaBank - CAIXABANK

LLEIDA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (APCE), el Ayuntamiento de Puigcerdà (Lleida) y CaixaBank han analizado este lunes la situación residencial en el ámbito del Alt Pirineu y el Aran, en la que han concluido que en 2025 se construyeron 38 viviendas y se iniciaron 58 en la comarca de la Val d'Aran.

Las cifras se han presentado en la sesión 'Coyuntura Inmobiliaria Residencial: Alt Pirineu y Aran' con la presencia del director general de APCE, Marc Torrent, el representante del centro de empresas Negoci Immobiliari de CaixBank, Francesc Castelló y el concejal de Hacienda de Puigcerdà, Àngel Llobell.

Atendiendo a los datos de 2024, las cifras de construcción en la comarca suponen una disminución del 26,7% en las viviendas finalizadas y del 31% en las iniciadas, mientras que en la Cerdanya, se construyeron 217 (+53,9%)y se iniciaron 104 (-37,3%), y en el Alt Urgell se construyeron 6 (-85,4%) y se iniciaron 82.

En lo que se refiere a la compraventa, el Alt Urgell registró 41 de viviendas nuevas y 153 de usadas, en la Cerdanya, 95 nuevas y 279 usadas, y en la Val d'Aran 55 nuevas y 246 usadas.

En las capitales de comarca, la Seu d'Urgell registró 17 compraventas de viviendas nuevas y 92 de usadas, Puigcerdà 14 de nuevas y 69 de usadas y Vielha e Mijaran 16 de nuevas y 97 de usadas.