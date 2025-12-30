El Vall d'Hebron de Barcelona recibe la autorización para fabricar productos sanitarios a medida

Imagen de la unidad - VALL D'HEBRON

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Conselleria de Salud de la Generalitat ha autorizado a la nueva Unidad de Tecnologías 3D del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona para fabricar productos sanitarios a medida.

Esta nueva unidad es un servicio transversal que da soporte a todas las áreas de conocimiento del Hospital para desplegar proyectos de medicina personalizada, informa el centro en un comunicado este martes.

Con la autorización, los profesionales pueden fabricar productos sanitarios a medida de cada paciente, "en una importante apuesta por la medicina personalizada", como guías quirúrgicas (de posicionamiento y corte), modelos anatómicos (impresos y virtuales) para la planificación quirúrgica; y ortesis y prótesis externas para apoyar el tratamiento de afecciones del sistema locomotor.

En la Unidad de Tecnologías 3D trabajan ingenieros biomédicos, técnicos superiores en diagnóstico por la imagen y profesionales asistenciales, que, a partir de imágenes médicas, desarrollan modelos y productos 3D, tanto virtuales como impresos, para ofrecer soporte a la asistencia, la formación y la investigación.

Los profesionales sanitarios pueden solicitar su servicio mediante un formulario integrado en los sistemas de información del Hospital y con la historia clínica del paciente, y un Comité Técnico Asesor 3D orienta al equipo en cada proyecto.

Este departamento se integra dentro del Servicio de Diagnóstico por la Imagen, que dirige el doctor Manel Escobar, quien asegura que con esta tecnología se pueden "ofrecer tratamientos más personalizados, más precisos y más seguros".