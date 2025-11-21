Vall d'Hebron de Barcelona reunirá a los "mejores expertos" europeos en la Semana de la Innovación

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona reunirá a los "mejores expertos" en innovación de los mayores hospitales universitarios europeos en la 5 Semana de la Innovación, que se celebrará entre el 25 y el 28 de noviembre.

En el marco de la Semana se celebrarán charlas, mesas redondas y talleres sobre proyectos de innovación europeos, gestión de datos, planificación quirúrgica en 3D, terapia celular, medicina regenerativa y gemelos digitales, entre otros, informa el Vall d'Hebron en un comunicado de este viernes.

La Semana de la Innovación cuenta con el patrocinio de Siemens Healthineers y el apoyo de Alexion, AstraZeneca Rare Disease y Novo Nordisk, así como la colaboración de Pfizer, Boehringer Ingelheim, Roche, Gilead, Serveo y MSD.

Empezará con una jornada dedicada al trabajo en red con otros hospitales europeos de la Alianza Europea de Hospitales Universitarios (EUHA), y seguirá con una 'masterclass' sobre IA y gemelos digitales, así como con una sesión dedicada a los avances en terapia celular CAR-T, entre otros.

Culminará con la gala de entrega de premios del 7 Concurso Jo Innovo en el CosmoCaixa de Barcelona, organizado por Vall d'Hebron para impulsar la cultura de la innovación entre todos sus profesionales, donde anualmente puede presentarse para mejorar la asistencia hospitalaria, la atención a los pacientes y las familias, el bienestar profesional y la sostenibilidad.