El Vall d'Hebron de Barcelona vuelve a liderar el 'Índice de Excelencia Hospitalaria' en Catalunya

Primeros del ranking en Catalunya - ICGEA

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona ha liderado por segundo año el ranking catalán del X Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025, que elabora el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) para evaluar la asistencia, innovación y transformación de los centros hospitalarios españoles.

Además se sitúa por primera vez entre los tres primeros centros del 'Top 10' del IEH General, ocupando la tercera posición tras los hospitales Fundación Jiménez Díaz y La Paz, informa el ICGEA este lunes en un comunicado.

En el ranking catalán, tras el Vall d'Hebron se sitúan el Clínic de Barcelona (repite como segundo), el Quirónsalud Barcelona (sube un puesto), el Sagrat Cor (entra por primera vez en el 'Top 5 Autonómico') y el Centro Médico Teknon (quinto).

En cuanto al ranking general, Catalunya vuelve a ser la segunda comunidad con más hospitales en el 'Top 10 General', con 4 centros: Vall d'Hebron (3), Clínic Barcelona (6), Quirónsalud Barcelona (7) y Hospital Universitari Sagrat Cor (10).

MADRID Y FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Tanto la Comunidad de Madrid como la Fundación Jiménez Díaz siguen encabezando el ranking anual IEH, con "liderazgo ininterrumpido desde hace una década".

Los siguientes puestos son para el Hospital Universitario La Paz (estabiliza el puesto 2); Vall d'Hebron, que gana un puesto, y se alterna con el Gregorio Marañón (4); y Hospital Universitario Clínico San Carlos (se mantiene como 5).

A continuación están Hospital Clinic (se mantiene en 6); Hospital Quirónsalud Barcelona (7) y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8), subiendo ambos dos posiciones; Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (9) y Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (10), que entran por primera vez en el 'Top 10' del IEH estatal.

JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS

El vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, ha afirmado que España tiene uno de los sistemas hospitalarios "más robustos y sólidos de Europa", capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente.

Considera que el reto ahora es que la innovación, eficiencia y humanización al atender "lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias".