El Vall d'Hebron reduce un 33% las visitas a Urgencias por insuficiencia cardiaca y Epoc crónica

Personal del Vall d'Hebron con una paciente. - VALL D'HEBRON

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha reducido en un 33% las visitas al Servicio de Urgencias en pacientes crónicos complejos con insuficiencia cardiaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) mediante el programa multinivel del Área Integral de Salud (AIS) Barcelona Norte.

El programa, impulsado en marzo de 2022, agrupa también a la Atención Primaria de Barcelona del Institut Català de la Salud (ICS) y 2 hospitales de día territoriales, informa Vall d'Hebron en un comunicado de este lunes.

Los resultados, publicados en la revista 'Medicina Clínica', se desprenden del estudio de un grupo de 126 personas mayores con multimorbilidad y visitas recurrentes a Urgencias de Vall d'Hebron (91 por insuficiencia cardiaca, 29 por Epoc y 6 por ambas causas).

La implementación del programa logró una reducción significativa del 33% en el número de visitas, siendo más pronunciada en mujeres (39,6% frente al 27,6% en hombres), y en pacientes con insuficiencia cardiaca (38,7% frente al 17,2% en Epoc).

En concreto, la media de visitas a Urgencias pasó de 2,6 en la línea de base a 1,7 a los 6 meses posteriores a la intervención.

La mayoría de los pacientes que participaron en el estudio (un 68,2%) destacaron la mejora o el mantenimiento de su calidad de vida, según una valoración global realizada a través de cuestionarios con preguntas sobre indicadores como la movilidad, la ansiedad y la depresión, su percepción del dolor, la autonomía para desarrollar actividades de la vida diaria y el autocuidado.