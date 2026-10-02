Vall de Núria lanza un paquete que une astronomía, gastronomía y naturaleza

Imagen virtual de dos personas realizando la actividad - FGC

GIRONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de montaña de Vall de Núria, de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha lanzado un paquete de actividades que une gastronomía, astronomía y naturaleza, informa la empresa en un comunicado este viernes.

La actividad permitirá observar el cielo nocturno e identificar constelaciones y estrellas, y observar cuerpos celestes a través de un telescopio, tras una cena en el restaurante del Hotel Vall de Núria.

Se realizará los días 3, 10, 24 y 31 de octubre y tendrá una duración de tres horas, entre las 20 y las 23.