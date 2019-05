Valls ve un "insulto a los catalanes y a los españoles" la Creu de Sant Jordi a De Gispert

Actualizado 02/05/2019 19:59:47 CET

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS)

El candidato a la Alcaldía de Barcelona con el apoyo de Cs, Manuel Valls, ha asegurado este jueves que es un "insulto a los catalanes y a los españoles" la decisión del Govern de conceder la Creu de Sant Jordi a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, actual dirigente de Demòcrates.

En declaraciones a la prensa después de presentar su programa electoral, ha asegurado que el independentismo lleva implícito la confrontación: "Gran parte del separatismo lleva ese olor, ese color... Es el olor y el color del supremacismo y el racismo".

Valls ha lamentado que los candidatos de ERC y JxCat a la Alcaldía, Ernest Maragall y Elsa Artadi, no hayan condenado las palabras de De Gispert: "No puede haber pactos con los separatitas y los que no condenan estas palabras", y ha insistido en que las palabras de la expresidenta del Parlament son insoportables.