El valor medio de la vivienda financiada alcanzó los 328.000 euros en marzo, según Trioteca

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El valor medio de la vivienda financiada alcanzó los 328.000 euros en marzo, con una media de 308.000 euros en el primer trimestre de 2026, frente a los 293.000 euros del trimestre anterior, según el último informe trimestral del Centro de Estudios de Trioteca (CET).

Junto a la subida del precio de la vivienda, el valor nominal medio de hipoteca solicitada en marzo alcanzó los 226.000 euros, "el dato más alto desde agosto de 2025", frente a los 193.000 euros de febrero, mientras que la media trimestral se situó en 209.000 euros, apenas por encima de los 207.000 euros del trimestre precedente, informa Trioteca en un comunicado.

"Con un Euríbor muy sensible a los conflictos internacionales, se abre un momento interesante porque los bancos no están apostando a la misma estrategia. Algunos están subiendo tipos y otros siguen siendo muy agresivos para ganar cuota", ha explicado el ceo y cofundador de Trioteca, Ricard Garriga.

A su juicio, eso genera una ineficiencia clara en el mercado: "Dos perfiles similares pueden recibir ofertas muy distintas. Y ahí es donde el cliente bien informado puede ahorrar miles de euros sin cambiar de vivienda, solo eligiendo mejor la financiación".

TIPO FIJO

Por otro lado, el 93,71% de las hipotecas formalizadas en Trioteca son a tipo fijo, frente al 6,29% a tipo mixto, registrando la hipoteca variable un 0,00% por tercer período consecutivo.

El Advisor de la empresa y profesor de Economía en la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, atribuye esa evolución a "una elevada liquidez mundial, que ha permitido a los bancos contratar coberturas a bajo tipo de interés; una menor tolerancia de los prestatarios a la incertidumbre; y una intensa competencia bancaria".