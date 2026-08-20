Varias comarcas de Tarragona llegan al nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio

Mapa del Plan Alfa de este jueves 20 de agosto. - AGENTS RURALS

TARRAGONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas de Terra Alta, Priorat y Ribera d'Ebre (Tarragona) tienen toda su superficie en el nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio, han informado los Agents Rurals este jueves a través de un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

Aunque no haya ninguna comarca en el nivel 4, Tarragona es la provincia catalana con más comarcas en nivel 3, pues otras como Baix Ebre o Garrigues también tienen peligro extremo de incendio prácticamente en toda su superficie.

Por otro lado, todas las de Girona se encuentran en el nivel 1 o 2 (incluso 0 en algunas de las situadas en el Pirineo y Prepirineo); Lleida solo tiene parte de Noguera y Segrià en el nivel 3; y la mayoría de las de Barcelona oscilan entre el nivel 1 y 2.