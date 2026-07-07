Los vecinos de los 93 pisos desalojados por un socavón en el Putxet de Barcelona no podrán volver este martes

Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio
Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio - David Oller - Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: martes, 7 julio 2026 18:09
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BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que los vecinos de 93 pisos de las 8 fincas desalojadas en el Putxet no podrán volver a sus casas este martes y que tendrán que dormir fuera de casa "como mínimo" esta noche.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en las que Collboni ha explicado que algunas familias "han buscado recursos propios" y otras dormirán en hoteles, y que el consistorio ha ofrecido recursos a los perfiles más vulnerables.

El primer edil ha asegurado que el Ayuntamiento ha activado el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para realojar en equipamientos municipales a las personas que "tengan vulnerabilidades especiales".

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