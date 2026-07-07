Los vecinos de los 93 pisos desalojados por un socavón en el Putxet de Barcelona no podrán volver este martes

Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio - David Oller - Europa Press

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que los vecinos de 93 pisos de las 8 fincas desalojadas en el Putxet no podrán volver a sus casas este martes y que tendrán que dormir fuera de casa "como mínimo" esta noche.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en las que Collboni ha explicado que algunas familias "han buscado recursos propios" y otras dormirán en hoteles, y que el consistorio ha ofrecido recursos a los perfiles más vulnerables.

El primer edil ha asegurado que el Ayuntamiento ha activado el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para realojar en equipamientos municipales a las personas que "tengan vulnerabilidades especiales".