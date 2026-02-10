Vega (CUP) afirma que en Catalunya se "estrangulan los servicios públicos desde hace décadas"

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha afirmado que en Catalunya se "estrangulan los servicios públicos desde hace décadas" y ha criticado a aquellos que, en sus palabras, postulan que en Catalunya vive demasiada gente.

"No agiten el fantasma de la escasez de recursos en una tierra rica", ha dicho este martes durante su intervención en el pleno monográfico sobre el ascensor social en Catalunya, donde ha rechazado la idea de que no haya suficiente riqueza para redistribuir ya que, según ella, en el año 2024 los más ricos aumentaron su riqueza un 36%.

"No nos empobrece la gente que trabaja de sol a sol, venga de donde venga. Nos empobrecen los que viven de explotar a los que trabajan de sol a sol", ha sentenciado.

También se ha referido a la educación y ha expuesto, según sus cifras, que "solo" el 11% de los hijos de trabajadores no cualificados acceden a la universidad y, por otro lado, ha pedido textualmente acabar con la educación concertada que, afirma, pagan todos los trabajadores mientras que no se garantiza una escuela pública de élite, en sus palabras.

Respecto a la situación de la vivienda ha asegurado que es "lo que está desgarrando más" Catalunya y ha defendido que no basta con acabar con la especulación a gran escala sino que es necesario ajustar los índices de precios.