Vega (CUP) avisa de subidas de precios "inducidas" y pide controlar los del sector energético

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau (2i), el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), la consellera de Economía, Alícia Romero (2d), el conseller de Acción Exterior y UE, Jaume Duch (i), y el secretario general de Empresa y - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha avisado de que la guerra en Irán está provocando subidas de precios "inducidas", y ha reclamado que se apliquen controles de los precios de todo lo que tenga que ver con el sector energético, carburantes y electricidad.

En una rueda posterior a la cumbre de este viernes del Govern con los grupos parlamentarios para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, ha reprochado al Govern y al PSC que no han hecho propuestas en este encuentro, y les ha pedido que escuchen más allá de sus socios --ERC y Comuns-- "a los que únicamente les utiliza de cara a aprobar los Presupuestos".

Vega ha reclamado que las ayudas directas a empresas estén condicionadas a que no haya despidos ni deslocalizaciones y que también cuenten con contrapartidas, y ha añadido que las propuestas deben ir más allá que en otras ocasiones: "No puede ser subvencionar determinados productos, porque ya lo vimos con la gasolina y subió a veces las mismas cantidades que la parte subvencionada".

Ha criticado que desde la derecha planteen propuestas como bajar el impuesto de sucesiones, ya que considera que "la correlación es nula" con la guerra, y ha reprochado que las empresas defiendan socializar las pérdidas pero no aboguen por repartir al conjunto de la población cuando hay beneficios.

La diputada 'cupaire' ha llamado a la política a plantar cara tanto al autoritarismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como a "empresarios organizados a través de organizaciones como Foment del Trabajo que, sin ningún voto, quieren dirigir la política de este país".

También ha criticado que Vox y Aliança Catalana (AC) hayan decidido no acudir a la cumbre, y ha tachado de absurdidad que las respuestas de estos dos partidos a todos los problemas siempre sean las mismas, en alusión a soluciones como "la deportación de personas".