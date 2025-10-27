Vega (CUP) reclama al Govern "prohibir la compra especulativa" de vivienda

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega - CUP

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha reclamado este lunes al Govern "prohibir la compra especulativa" de vivienda, así como impulsar medidas para rebajar el precio.

"Si la vivienda es un derecho no es para especular. Y si es un derecho, debe ser ley", ha defendido en declaraciones desde la sede del partido.

Asimismo, ha expresado la predisposición de su formación para trabajar con el Govern respecto a esta materia, explicando que han conformado "un equipo multidisciplinar con juristas expertos en vivienda" y ha dicho que están a disposición del movimiento para aportar conocimiento y avanzar en este asunto.

"Seremos los más diligentes para garantizar el derecho a la vivienda para todos y la peor pesadilla de los que crean que es el negocio de unos pocos", ha advertido.

También ha recordado que en la última sesión de control en el Parlament la CUP interpeló al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para saber si "el Govern estaba dispuesto a poner fin a la especulación" porque, según ella, esta es una medida con amplio consenso social.

En este sentido, ha asegurado que "la gente entiende perfectamente que no puede ser que fondos buitres y rentistas hagan negocio con una necesidad básica como es tener un techo".