Las ventas en grandes superficies en Catalunya bajan un 2,4% en julio, según el Idescat

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice de ventas a grandes superficies de Catalunya ha bajado en julio un 2,4% en relación con el mismo mes del año pasado, según ha informado el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este viernes en un comunicado.

El Idescat relaciona este descenso con las ventas de productos no alimentarios (-6,6%), ya que las ventas de alimentación han aumentado en el mismo periodo (+2,6%).

El índice a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación) ha registrado una disminución interanual del 4,8%.

Por grupos de productos, la venta de productos no alimentarios ha caído en un 9%, mientras que los de la alimentación se mantienen estables (0%).

En el acumulado de los primeros siete meses del año, la variación del índice a precios corrientes ha sido negativa (-0,8%) respecto al mismo período del año anterior.