Las ventas de socios de Comertia crecen un 7,2% en abril pese a los conflictos geopolíticos

Archivo - Una mujer sujeta un paquete de una tienda de ropa en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en los comercios adheridos a la asociación catalana Comertia han aumentado una media de un 7,2% interanual a cierre de abril, "la mejor cifra" agregada de crecimiento mensual de 2026 y pese a los diferentes conflictos geopolíticos, informa la entidad este viernes en un comunicado.

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha explicado que "los datos muestran la resiliencia del consumo a pesar de los diferentes conflictos geopolíticos que provocan mucha inquietud en el mundo empresarial sobre cómo puede afectar a la economía en un futuro".

En este sentido, los socios de la entidad apuntan que los gastos de gestión han aumentado hasta un 4,3% desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, especialmente en el ámbito de las compras, la logística o el transporte, con un alza de entre un 5% y 6% más.

Para hacer frente a este incremento, los negocios apuestan principalmente por la omnicanalidad y la digitalización, así como la mejora de la experiencia en tienda y la personalización, mientras que también destacan estrategias de fidelización del cliente, el uso de datos para la toma de decisiones, la optimización de procesos y una apuesta por la proximidad y el valor diferencial.

CATEGORÍAS Y CANALES

Por categorías, la categoría otros --especialmente los servicios y la automoción-- y la restauración han liderado el aumento de ventas totales, con un alza del 15,4% y 13,8%, respectivamente, seguido de Alimentación Básica (+9,5%) Ocio y Cultura (+8,6%) o Equipo y Hogar (+7,3%), mientras que las ventas de moda ha sufrido un descenso (-1,2%).

Por canales, las ventas de los socios de la entidad efectuadas por Internet han crecido una media del 12% en abril, con un peso sobre el total de un 5,1%.