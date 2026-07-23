Veolia gana el concurso del AMB para gestionar el agua de 8 municipios valorado en 1.078 millones

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BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha ganado el concurso convocado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para la gestión del agua en 8 municipios valorado en 1.078 millones, informan fuentes del mercado a Europa Press este jueves.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', Veolia ha obtenido la máxima puntuación técnica y ha presentado la mejor oferta económica.

Las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que el procedimiento continúa sujeto a tramitación y pendiente de resolución administrativa por parte de la AMB, prevista para septiembre, y debe superar el periodo de alegaciones y revisiones técnicas.

El concurso incluye la gestión del agua durante los próximos 25 años en Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Cugat del Vallès y Tiana (Barcelona).

El contrato asciende a 1.078 millones, de los que 937,4 se deberán ejercer durante la concesión de 25 años y 140,6 millones en una prórroga que puede llegar a 3 años y 9 meses, y la concesionaria deberá realizar inversiones de 175,6 millones.