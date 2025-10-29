Veolia y Manglai impulsan la automatización para calcular la huella hídrica mediante IA

Archivo - La ceo de Veolia, Estelle Brachlianoff. - PIERRE MOREL - VEOLIA - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Veolia España y Manglai, la plataforma de software para la gestión de la sostenibilidad, han firmado un acuerdo para impulsar soluciones tecnológicas avanzadas que calculen la huella hídrica mediante inteligencia artificial (IA).

Han destacado que el uso de plataformas digitales basadas en IA permite automatizar la recopilación y el análisis de datos, logrando hasta un 40% de ahorro en horas de trabajo y facilitando una integración "más ágil y eficiente" de la sostenibilidad en la estrategia corporativa, informan en un comunicado este miércoles.

El director de Water Solutions de Veolia en España, Juan Antonio Guijarro, ha explicado que el objetivo es ofrecer al mercado "una herramienta digital única y de vanguardia que permita a las empresas de todos los sectores calcular, analizar y reducir su impacto hídrico de manera eficiente y precisa".

El representante de Manglai, Andrés Cester Robert, ha destacado de Veolia "su validación y conocimiento del sector hídrico, que son cruciales para desarrollar un producto tecnológicamente avanzado y perfectamente alineado con las necesidades reales del mercado".

La solución estará disponible para su uso en todo el mundo y se prevé que esté lista para su implementación a finales de año.