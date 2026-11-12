Veolia pone en marcha una planta para extraer metales estratégicos de las baterías eléctricas

Momento de la inauguración de la planta - VEOLIA

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha puesto en marcha una planta "pionera" para extraer metales estratégicos de las baterías eléctricas, ubicada en la región del Gran Este (Francia), informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que la recuperación de metales estratégicos como el níquel y el cobalto constituye un importante reto para la competitividad y la autonomía de Europa, que aspira a reducir su dependencia de las importaciones.

Ha añadido que en los próximos cinco años se prevé que en Europa se reciclen cerca de 700.000 toneladas de baterías, lo que representa más de mil millones de euros en metales recuperables.

La planta cuenta con un proceso innovador que permite desmantelar las baterías, separar eficazmente la masa negra y, en última instancia, extraer de ella cobalto, níquel y cobre, y está previsto reciclar cerca de 7.000 toneladas de masa negra al año, el equivalente a 20.000 toneladas de baterías.

La ceo de la empresa, Estelle Brachlianoff, ha explicado que la planta permite recuperar la masa negra para "hoy, para abastecer al sector metalúrgico y, mañana, quizá, para fabricar nuevas baterías europeas".