Veolia recibe 5 proyectos del PERTE de Economía Circular para reciclaje de plásticos en España

Planta de reciclaje de plásticos de Veolia - VEOLIA

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha resultado adjudicataria de 5 proyectos en el marco del PERTE de Economía Circular, un programa de financiación del Gobierno de España que respalda iniciativas innovadoras para reducir residuos, mejorar el reciclaje y dar una segunda vida a los recursos en diferentes sectores productivos.

"Este reconocimiento pone en valor la solidez técnica y capacidad de innovación de la compañía en el ámbito del reciclaje de plásticos en España", informa este martes Veolia en un comunicado.

La convocatoria, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con una dotación de 150 millones de euros, ha seleccionado 115 proyectos de un total de 201 solicitudes presentadas, con implantación en 14 comunidades autónomas y un plazo de ejecución que se extiende hasta octubre de 2027.

Veolia opera en España dos instalaciones que en 2025 han tratado más de 130.000 toneladas de plástico, transformándolas en materias primas secundarias de alta calidad que vuelven al ciclo productivo.

BADAJOZ

En Torremejía (Badajoz), la planta de Veolia especializada en el reciclaje de PET de contacto alimentario, los proyectos seleccionados avanzarán en el tratamiento de fracciones complejas de plástico como el PET bandeja u opaco, que ahora no pueden reciclarse mecánicamente para contacto alimentario.

De esta forma, se abrirá camino hacia su reciclado químico y transformando residuos que actualmente se destinan a valorización energética en nuevos recursos de valor, y la incorporación de tecnologías innovadoras de clasificación, lavado y control de calidad en tiempo real "mejorará la calidad del PET reciclado y reducirá la potencial liberación de microplásticos".

SEVILLA

En las plantas de Alcalá de Guadaira y Los Palacios (Sevilla), dedicadas al reciclaje de plástico industrial, posconsumo y agrícola, las actuaciones mejorarán la calidad de las granzas de polietileno de alta y baja densidad para ampliar su uso en nuevos sectores como el packaging.

Asimismo, se incorporarán soluciones específicas para el reciclaje de plásticos agrícolas mediante sistemas de filtrado de alta precisión y de lavado más eficientes.

Estos proyectos, que recibirán una ayuda de 9 millones de euros, llegan en un momento especialmente oportuno para la industria europea del reciclaje de plásticos.

"Los PERTE son una de las herramientas más poderosas con las que cuenta España para acelerar la transición hacia una economía más innovadora y sostenible. Que Veolia haya sido reconocida con cinco proyectos estratégicos en el marco del PERTE de Economía Circular avala nuestra capacidad técnica y nuestro compromiso con la transformación de los residuos plásticos en recursos de alto valor" ha afirmado el director País de Veolia en España, Daniel Tugues.