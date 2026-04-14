Vergés (Junts) acusa al Govern de querer aprobar Presupuestos "por la puerta de atrás"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha acusado al Govern de querer aprobar los Presupuestos "por la puerta de atrás" con la convalidación en el pleno de esta semana de dos decretos ley presupuestarios, uno de ellos para la concesión de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros.

"Intentan normalizar la anormalidad. Estos 6.000 millones que intentan aportar al Presupuesto por la vía del suplemento de crédito son una artimaña para atapar su incapacidad de aprobarlos", ha sostenido este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Vergés, los socialistas no pueden sacar adelante las cuentas porque están "atados de pies y manos" por un acuerdo de investidura con ERC y Comuns que explicita que no podrán rebajar ningún impuesto ni ajustar el IRPF al coste de la vida, ha apuntado.

"Estos Presupuestos sólo los pueden aprobar en el marco de un tripartito que es un vodevil diario", ha sostenido el portavoz parlamentario de Junts, que también cree que las cuentas están condicionadas a las elecciones andaluzas.

Ante ello, ha reivindicado la proposición presentada por su grupo para deflactar el IRPF y suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que llega al pleno de esta semana con cuatro enmiendas de totalidad de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP.

"No somos ilusos y ya nos imaginamos que la proposición, que es de justicia, se encontrará con el no del 'cuatripartito", ha vaticinado.

RIPOLL

Sobre que el PSC haya aceptado la renuncia de sus dos regidores en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), tras haberse abstenido en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, Vergés cree que demuestra el "desbarajuste" del Govern.

También ha emplazado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a resolver los problemas que tiene en las filas socialistas en vez de intentar "aleccionar" a Junts sobre AC.