Vergés (Junts) avisa de que incentivar a los médicos para dar altas es "pervertir el sistema"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha avisado este martes de que incentivar a los médicos para dar altas es "pervertir el sistema".

"Incentivar a los médicos para dar altas mientras este sistema no funciona es pervertir el sistema. Lo que hay que hacer es bajar las listas de espera, y esto significa una mejor gestión y una mejor inversión por parte de la conselleria" que encabeza Olga Pané, ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Vergés, el reto del departamento debe ser que el sistema funcione, y que ello significa "que funcionen los CAP y las especialidades, y de esta manera los pacientes se podrán curar antes y, por tanto, las bajas laborales serán más cortas".

RODALIES

Ante la reapertura este martes del tramo de la R4 que se había cortado por el accidente de Gelida (Barcelona) después de más de dos meses, ha lamentado coincida con otra incidencia en la R11 y RG1 entre Llançà y Portbou (Girona).

"Es igual el día en que hagan la pregunta porque siempre hay un dato de Rodalies Renfe en contra para poder explicar y ejemplificar que tenemos un servicio de Rodalies que es una auténtica pena", ha señalado.

Sobre que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, venga a Catalunya, ha criticado que la solución del Govern de Salvador Illa y de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, "siempre es la sumisión a los españoles y no coger el toro por los cuernos para dar soluciones y defender el agravio que supone el déficit histórico de inversiones del Estado en Catalunya".

También ha vaticinado que la proposición de ley de su grupo para rebajar el IRPF no se aprobará porque no la apoyará "el tripartito de investidura, que es también de legislatura".

"Es triste pero cuando ponemos sobre la mesa medidas que son de justicia, nos encontramos un tripartito supuestamente de izquierdas que siempre nos va en contra", ha reprochado.

En el primer día de la campaña de la renta de este año, ha lamentado que se evidenciará de nuevo "el abuso fiscal que sufren los catalanes por parte del Govern y del Gobierno socialista".