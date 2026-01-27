Vergés (Junts) celebra que Podemos se abra a negociar la delegación de competencias en inmigración

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha celebrado este lunes que Podemos se abra a negociar una delegación a Catalunya de competencias en inmigración tras pactar con el Gobierno la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular.

"Hasta ahora había este veto por parte de Podemos y ahora se abren a la posibilidad de podernos aprobar esta delegación de competencias integral que tenemos con el PSOE. Bienvenido sea", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Sobre el acuerdo para la incorporación de Catalunya en la Unesco y ONU Turismo, cree que evidencia que, tras haberse "plantado" y roto relaciones con el PSOE, han empezado a moverse.

"Esto demuestra que no era cierto que no podían, sino que no querían. En el momento en que nosotros nos plantamos empiezan a moverse cosas", ha apuntado.

Así, ha dado la bienvenida a todo lo que pueda llegar fruto de los acuerdos y compromisos que había en el acuerdo de Bruselas entre su formación y el PSOE.