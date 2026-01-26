Vergés (Junts) pide que "Renfe y Adif desaparezcan" de Catalunya, tras las incidencias en Rodalies

Archivo - El dpiutado de Junts en el Parlament Salvador Vergés - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado este lunes "que la Renfe y Adif desaparezcan de una vez por todas" de Catalunya y que el Govern pueda gestionar los trenes catalanes, tras las incidencias registradas en Rodalies.

"El agravio que están causando a nuestra gente no tiene ya ningún tipo de explicación. De hecho, en Catalunya no ha habido nunca una suspensión total del servicio de trenes", ha dicho en una entrevista este lunes por la noche en 3CatInfo, recogida por Europa Press.

Ha considerado que los catalanes merecen otro tipo de servicio, en sus palabras, y hace un llamamiento: "A la ciudadanía, la clase política de este país: despertarnos, decir que ya es suficiente, que no nos merecemos este trato y que tenemos que poder gestionar nosotros, con nuestros recursos, los trenes y cualquier servicio básico".