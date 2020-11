Vergés prorrogará el toque de queda: "Estamos en el camino pero no debemos correr"

Apuesta por afianzar los datos antes de levantar medidas y rechaza el confinamiento domiciliario

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha descartado levantar el toque de queda tras 15 días de su aplicación en Catalunya para controlar la incidencia del coronavirus y ha añadido: "Estamos en el camino pero ahora no debemos correr".

En una entrevista este jueves en Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha explicado que la bajada del índice de reproducción de la Covid-19, RT, por debajo de 1 se debe a las primeras restricciones y ha indicado que "al cabo de unos días se podrá ver que bajan el número de casos y, al cabo de unos días más, los de hospitalizaciones y UCIs".

"Iremos paso a paso, estamos en el camino", ha insistido Vergés, que ha apostado por afianzar los datos antes de levantar las medidas y ha asegurado que el toque de queda continuará seguro durante 15 días más y mirarán de qué manera se prorrogan el resto de medidas.

Preguntada por el confinamiento domiciliario, la consellera ha destacado que las medidas actuales tienen "un impacto clarísimo" y que esta segunda ola de contagios permite hacer cosas diferentes contando con la experiencia de lo ocurrido en marzo.

PRIMARIA, "DESBORDADA"

Ha afirmado que no teme un colapso del sistema sanitario porque se han tomado medidas, y ha concretado que "se están desprogramando en algunos sitios algunas cosas", pero ha defendido que se está actuando para no tener que desprogramar actividad no Covid en todas partes, como pasó en marzo.

Vergés ha explicado que en la atención primaria están desbordados, en sus palabras, porque los casos han subido de 1.000 a 5.000 al día, y ha defendido que en Catalunya se hacen "más de 270.000 pruebas a la semana, mucho más que en Madrid, mucho más que en otros sitios".

Ha afirmado que se ha reforzado la primaria, con la contratación de personas, de médicos y enfermeras y "sobre todo administrativos", que son quienes discriminan las consultas, ha explicado la consellera.

Ha sostenido que tiene "muchas ganas" de que los farmacéuticos entren en el sistema de salud catalán, al ser preguntada si podrían hacer pruebas PCR, pero ha lamentado que esto no forma parte de las competencias de la Generalitat.

Vergés no ha adelantado el número de vacunas que llegarán a Catalunya, ha dicho que están apalabradas pero que depende de la negociación europea, que está en manos del Ministerio de Sanidad, y ha añadido que ella querría una cifra "lo más alta posible y cuanto antes mejor".

NAVIDAD

La consellera de Salud ha asegurado que la Navidad este año será complicada, y ha apuntado que, si se consigue bajar el número de casos, se podrá celebrar "explicando herramientas" para defenderse del virus; y ha dicho que se deberá escoger bien el momento en que se vea a una parte de la familia y esperar unos días para ver a la otra parte.

Ha añadido que en los encuentros navideños "cuanta menos gente, mejor", que deberán ser más cortos y poder adaptarlos a tener los mínimos riesgos, tras lo que ha subrayado que las comidas con mucha gente se deben evitar del todo.

OPERACIÓN VOLOH

Preguntada por el sumario de la operación Voloh y por una comida que compartió el 2 de octubre con el exconseller de ERC Xavier Vendrell sobre un concurso al que optaba una de sus empresas, Vergés ha explicado que hablaron de muchas cosas, que era una comida personal, pero ha añadido que no son amigos "sino compañeros de partido".

Ha criticado que esta operación busca demostrar que estas personas estaban dentro del proceso independentista: "Es clarísimo, hay un trasfondo político, están intentando buscar y no encuentran nada", ha censurado la consellera.

Sobre unas grabaciones en las que Vendrell dice que va a hablar con la consellera porque "no sabe la mafia que tiene dentro", Vergés ha explicado que se trata de una persona enfadada con el Departamento de Salud y con cómo le ha ido un procedimiento, en sus palabras.