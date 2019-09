Vergés urge al Ayuntamiento de Barcelona a encontrar ubicación para el CAP Raval este septiembre

Publicado 04/09/2019 16:13:03 CET

Asegura que mantienen el objetivo de revertir los recortes en los Presupuestos de 2020

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha urgido al Ayutamiento de Barcelona a encontrar una ubicación para el nuevo centro de atención primaria (CAP) Raval Nord antes de que acabe septiembre.

"Lo que no entendemos y es una responsabilidad es que, después de dos meses de gobierno municipal, aún no sepamos desde el Departamento de Salud dónde ubicaremos el próximo CAP Raval Nord", ha afirmado en declaraciones a medios este miércoles, tras visitar el equipo de apoyo integral a la cronicidad (Esic, en sus siglas en catalán) del Hospital Dos de Maig de Barcelona.

"Este mes de septiembre tiene que quedar solucionado, porque es absolutamente urgente", ha afirmado, y ha asegurado que la Conselleria ya tiene todo preparado para construir el nuevo equipamiento, pero hasta que el consistorio no ponga el lugar no puede, como ha dicho que ha trasladado en varias ocasiones a la alcaldesa, Ada Colau.

Al ser preguntada por qué hará si en este periodo no se fija ubicación, ha respondido: "La pregunta que nos tenemos que hacer no es desde el Departamento de Salud, sino, es decir, desde el barrio, desde los ciudadanos, ¿qué haremos si no hay esta solución?".

"La solución la tiene que poner el Ayuntamiento de Barcelona", ya que desde el Govern ya tienen el dinero a punto desde hace meses.

Sobre los Presupuestos del próximo año para la Generalitat que prepara el Govern, al ser preguntada por si se mantendrá el objetivo de revertir en 2020 los recortes de los últimos años la sanidad catalana --como expresó a finales de 2018, cuando preparaban las cuentas de 2019 e hizo esta predicción bianual--, ha dicho: "Evidentemente, mantenemos el objetivo".

"La época de recortes se ha acabado, y se ha acabado hace tiempo. Nosotros hemos hecho una inyección de recursos importante", e invierten más recursos que en periodos anteriores a la crisis, porque las necesidades también han aumentado, ha dicho, y ha añadido que no recortarán nada más.

Vergés ha visitado este miércoles los CAP Sagrada Familia y Gaudí, "que se complementan muy bien porque tienen en el mismo espacio el centro de urgencias de atención primaria (CUAP) Dos de Maig" y el Esic del Dos de Maig.

El Esic es un equipo creado sobre todo en base a las necesidades de la primaria, lo que lo hace un punto diferencial para la resolución de los pacientes --sobre todo geriátricos y crónicos--, a los que pone en el centro y que tiene a la atención primaria "mandando".

Ha remarcado la importancia de reforzar la atención primaria, como asegura que han hecho recientemete en aspectos como mejoras laborales, la equiparación de la primaria con hospitales en el convenio Siscat, el Foro de diálogo profesional y los nuevos roles que tendrá que coger la Enfermería, así como la potenciación en el Plan de mejora de equipamientos de 30 millones.