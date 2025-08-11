El vermut Casals de Familia Torres obtiene la medalla de oro en el ISC 2025

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vermut Casals de Juan Torres Master Distillers ha obtenido la medalla de oro en el concurso International Spirits Challenge (ISC) 2025, impulsado por el grupo editorial británico Agile Media, informa Familia Torres en un comunicado este lunes.

El jurado ha destacado las "ricas notas de frutos secos y sutiles matices que evocan el tradicional pudin navideño" del vermut, así como el perfil equilibrado, la armonía de botánicos presentes en nariz y el agradable sabor.

Casals es un vermut rojo dulce que destaca por ser el único que incorpora la variedad ancestral de uva Selma, recuperada por Familia Torres como parte del proyecto que puso en marcha hace 40 años para preservar el patrimonio vitícola catalán.