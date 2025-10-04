El viaje de Illa y Espadaler a Roma incluyó una reunión con catalanes del entorno vaticano

Illa esta semana en la inauguración de una exposición sobre Montserrat en Roma - GOVERN

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viaje de esta semana a Roma del presidente de la Generalitat y el conseller de Justicia, Salvador Illa y Ramon Espadaler, incluyó el jueves una reunión con catalanes con responsabilidades en el entorno del Vaticano y en instituciones religiosas, especialmente en los ámbitos académico, universitario, cultural y musical.

Fue un almuerzo durante los actos en Roma por el Milenario del Monasterio de Montserrat, y también contó con el delegado de la Generalitat en Italia, Luca Bellizzi, y el director general de Asuntos Religiosos del Govern, Ramon Bassas, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

El Govern quiso así "reconocer el trabajo de los eclesiásticos y eclesiásticas catalanes que trabajan al servicio de la Iglesia" en diferentes organismos e instituciones con sede en Roma.

Compartieron "reflexiones y propuestas orientadas a fortalecer la presencia de Catalunya en la Santa Sede y a consolidar los vínculos" entre instituciones catalanas e instancias religiosas internacionales, durante la semana en que el papa León XIV recibió a Illa y Espadaler.

ASISTENTES

Estuvieron el abad de Montserrat, Manel Gasch; el abad presidente de la congregación benedictina de Subiaco, Ignasi M.Fossas; la secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica, Nuria Calduch; el presidente de la Agencia de la Santa Sede de Evaluación y Promoción de la Calidad de Universidades y Facultades Eclesiásticas (Avepro), Armand Puig; el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de la Santa Croce, Daniel Arasa, y el vicerrector del Ateneu Sant Pacià de Barcelona, Ramon Corts.

También participaron miembros de congregaciones y órdenes religiosas, como el padre general de las Escuelas Pías, Carles Gil; la procuradora de la Congregación de Jesús Maria, Nuria Cuadras; la profesora del Pontificio Instituto de Liturgia y miembro de la comunidad benedictina. Natàlia Aldana; el procurador general de los Clérigos Regulares Teatins, Ambròs Cots; el prior del monasterio de Montecasino, Jordi-Agustí Piqué; el consejero general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Joaquim Erra, y el comisario del Milenario de Montserrat, Bernat Juliol.

También estuvieron otros profesionales y académicos vinculados a instituciones religiosas y universitarias internacionales, como el profesor de la Facultad de Comunicación Social Institucional Marc Carroggio; el coordinador internacional de comunicación de la Opus Dei, Marc Argemí; Alba Canet, de la oficina de comunicación de la sección femenina de la Opus Dei, y la secretaria central de la Opus Dei, Maria Júlia Prats.