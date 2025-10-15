La vicealcaldesa de Girona y Brazís (Endesa) inauguran un nuevo "Punto Endesa" en la ciudad

La vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, y el director de Endesa en Catalunya, Enric Brazís, en la inauguración de un nuevo "Punto Endesa" en la ciudad. - ENDESA

GIRONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y concejala de Promoción Económica de Girona, Gemma Geis, y el director de Endesa en Catalunya, Enric Brazís, han inaugurado este miércoles el nuevo "Punto Endesa" abierto este verano en la ciudad, informa la compañía en un comunicado.

El nuevo establecimiento, situado en la calle Pare Coll 2, se suma al otro punto de atención comercial que Endesa tiene en el municipio y está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente "más cercana, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios".

Durante el acto, Brazís ha explicado que la voluntad de la compañía era abrir este año más de una veintena de oficinas en Catalunya, un volumen que, junto con las ya existentes y las que abrirán el año que viene, "prácticamente se duplicará la cifra actual hasta llegar a cerca de un centenar de tiendas Endesa".