El vicepresidente del Parlament David Pérez se reincorpora a la Mesa tras recuperarse de un infarto

Los miembros de la Mesa del Parlament, encabezados por el presidente, Josep Rull, con la reincorporación del vicepresidente segundo, David Pérez, tras recuperarse de un infarto - PARLAMENT

TARRAGONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, David Pérez, se ha reincorporado este lunes a su actividad como miembro del órgano de gobierno de la Cámara, 13 meses después de sufrir un infarto que le ha mantenido apartado de su actividad política durante este tiempo.

Según ha informado el Parlament en un comunicado, ha participado de la reunión de trabajo que los miembros de la Mesa han celebrado en Coma-ruga (Tarragona), y en la que el presidente, Josep Rull, ha señalado la "carga emotiva" de la misma por este motivo.

El diputado socialista sufrió un infarto el 8 de agosto de 2024, día de la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a primera hora de la mañana, y fue trasladado al hospital tras encontrarse mal en su despacho, en una jornada que estuvo también marcada por el retorno fugaz del expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Pérez participó el pasado jueves en las jornadas parlamentarias que su grupo, PSC-Units, celebró en Girona, cosa que celebró Illa durante su intervención: "Me hace especial ilusión que estés, David. Nos hemos ido viendo este año en el que te has recuperado y que estés hoy aquí nos alegra a todos", dijo.

NUEVO CURSO PARLAMENTARIO

Durante la sesión de trabajo de la Mesa, han tratado la celebración del milenario del Parlament en 2027, y los actos que prevé organizar la Cámara, así como los actos que acogerá por la Diada de Catalunya.

El miércoles por la tarde se recuperará la tradición de inaugurar e izar la 'senyera', en un acto con Illa, Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y el jueves, por la Diada, el Parlament abrirá sus puertas a la ciudadanía y acogerá una muestra de folklore popular de la Associació per a la Difusió del Folklrore.