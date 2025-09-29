Víctimas de la dana, Sagrada Familia, Airbus, Damm, Aitana y Ricardo Bofill, Premios La Vanguardia

Los premiados en la gala de los Premios Vanguardia 2025 - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

Felipe VI entrega la tercera edición de los galardones en el 144 aniversario del diario

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Vanguardia 2025 se han entregado este lunes a las víctimas de la dana, las ONG Cruz Roja y Cáritas, la Sagrada Família, Airbus; el presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce; la cantante Aitana; el arquitecto Ricardo Bofill (póstumo); la hija de Gisèle Pelicot, Caroline Darian; el director del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo; la oftalmóloga Elena Barraquer y el historiador y periodista Timothy Garton Ash.

La gala de la tercera edición de los premios organizados por el diario 'La Vanguardia', que ha estado centrada en el papel de Europa, se ha celebrado en el Palau de Congressos de Catalunya y ha reunido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, entre otros.

El conde de Godó y editor de 'La Vanguardia', Javier Godó, ha abierto la ceremonia enfatizando la necesidad de "más Europa" y ha agradecido la presencia de Felipe VI, Sánchez e Illa.

Además, ha querido recordar a los periodistas muertos en Gaza y ha dado paso a un vídeo en recuerdo de los profesionales muertos en el conflicto.

CRUZ ROJA, CÁRITAS Y VÍCTIMAS Y VOLUNTARIOS DE LA DANA

Las ONG Cruz Roja y Cáritas, junto con los voluntarios y representantes de las víctimas de la dana en Valencia, han recibido el Premio Solidaridad.

Lo han recogido María del Mar Pageo por parte de Cruz Roja; el presidente de Cáritas España, Manuel Bretón, y el director de 'La Vanguardia', Jordi Juan, en nombre de las víctimas de la dana.

MANEL DEL CASTILLO

El director del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Manel del Castillo, ha recibido el Premio Innovación y Ciencia en reconocimiento a la Red Únicas de atención a las enfermedades minoritarias.

Castillo ha expresado su "agradecimiento" y ha destacado que dedicar la ceremonia a Europa es "especialmente acertado" en el momento actual, en el que, ha dicho, los valores de la Unión Europea son más importantes que nunca.

AIRBUS

La empresa Airbus ha recibido el Premio Empresa Europea del Año, que ha recogido el presidente en España de la compañía, Javier Sánchez Segura, por su visión "pionera" del sector aeronáutico.

DEMETRIO CARCELLER ARCE

El presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha sido distinguido con el Premio Empresario del Año.

Se le reconoce su "estrategia centrada en el crecimiento, la transformación y la sostenibilidad" durante los 30 años de su presidencia en Damm.

SAGRADA FAMÍLIA

La basílica de la Sagrada Família ha recibido el Premio Impulso Ciudades.

Ha recogido el galardón el cardenal y arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella.

AITANA Y RICARDO BOFILL

Aitana ha sido galardonada con el Premio Cultura por su "consolidación musical" con su cuarto álbum 'Cuarto Azul'.

Además, se ha otorgado un Premio 'in memoriam' a Ricardo Bofill, en reconocimiento a su obra arquitectónica y sus "más de 40 años de diseño urbano en todo el mundo", recogido por la diseñadora y pareja de Bofill, Marta de Villalonga.

CAROLINE DARIAN, HIJA DE GISÈLE PELICOT

Caroline Darian ha recogido el Premio Internacional por impulsar la lucha contra la sumisión química.

Darian ha asegurado que su lucha "va más allá" de su historia personal y que la sumisión química es una epidemia de las sociedades, y ha querido agradecer el premio, que ayuda a hacer más fuerte la voz contra el maltrato, ha dicho.

TIMOTHY GARTON ASH Y ELENA BARRAQUER

Garton Ash ha recibido el Premio Europa por su "maestría" para relatar el proceso hasta la Europa actual.

Barraquer ha sido galardonada con el Premio Trayectoria por la actividad de la Fundación Elena Barraquer en su lucha contra la ceguera, con expediciones médicas en África y América Latina, donde han conseguido "devolver la vista a 35.000 personas".