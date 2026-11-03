VidaCaixa gana 1.103 millones hasta septiembre, un 10% más

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BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

VidaCaixa registró un beneficio neto consolidado de 1.103 millones de euros, un 10% más, y los recursos totales de clientes gestionados alcanzaron los 145.456 millones, un 7,7% más, y las primas y aportaciones ascendieron a 13.318 millones, un 40,1% más, informa en un comunicado este martes.

Los seguros de ahorro gestionado y las rentas vitalicias supusieron más de 93.600 millones, un 11% más que en el mismo período del año anterior, y la entidad ha destacado que las rentas vitalicias son el seguro que más volumen de ahorro concentra, alrededor de un 50% de este total.

Hasta septiembre, VidaCaixa abonó 4.345 millones en prestaciones en España y Portugal, un 2,4% más, y casi el 90% de las prestaciones abonadas se dirigió a personas de más de 65 años.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)