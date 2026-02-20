Vidal (Comuns): La limitación de compra especulativa "tiene los límites que tiene pactar" con el PSC

Archivo - La diputada de Sumar Aina Vidal
Archivo - La diputada de Sumar Aina Vidal - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 10:21
BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar y portavoz de los comunes en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado que la modificación de la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya --antesala del pacto por los Presupuestos entre el Govern y Comuns-- "tiene los límites que tiene pactar" con el PSC.

Lo ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press al preguntársele por si un fondo de inversión que compra un edificio puede separar sus viviendas y venderlas por el doble de precio que le ha costado, donde ha añadido que los Comuns están estudiando tasar el precio de la compra.

Preguntada por si incluiría a Podemos en la confluencia de grupos de izquierda para las próximas elecciones generales, lo ha afirmado: "Me gustaría que estuviera Podemos, me gustaría que estuviera Equo, me gustaría que estuviera la CHA, me gustaría que estuviera Compromís, me gustaría que estuvieran muchos partidos".

