El viento alcanza los 160 km/h en Portbou (Girona) y el 112 registra 601 llamadas en Catalunya

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El episodio de fuerte viento en Catalunya este domingo ha dejado 601 llamadas al teléfono de emergencias 112 hasta las 12 horas y las rachas máximas, de 160 kilómetros por hora (km/h), se han registrado en Portbou (Girona), ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Se mantiene activado el plan Ventcat y las previsiones indican que el episodio se alargará hasta el martes, con viento fuerte en el extemo sur, en el Baix Ebre y el Montisà (Tarragona) y la franja norte, en el Pirineo y Alt Empordà (Girona).

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) se esperan rachas de viento superiores a los 125 km/h este domingo, con especial afectación en el tercio norte y en el este, concretamente en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Berguedà (Barcelona), norte de la Cerdanya (Girona), Garrotxa (Girona), Ripollès (Girona) y Solsonès (Lleida) y el viernes se envió una alerta de Protecció Civil a los móviles de estas zonas.

BOMBERS

Los Bombers de la Generalitat han recibido desde las 20.00 horas del sábado hasta las 11.30 horas del domingo un total de 335 avisos relacionados con el viento, 261 en la Región de Emergencias de Girona, la mayoría por la caída de árboles, elementos de tejados e incidencias en la red eléctrica.

En Vall-llobrega, Palamós y Calonge (Girona), elementos de los tejados y placas solares han causado desperfectos en coches estacionados en la calle, mientras que en Sant Jordi Desvalls (Girona) la caída de varios postes de la luz han causado un corte de electricidad sobre las 11 horas.

En la Región de Emergencias Centro se han recibido 40 avisos, la mayoría por la caída de árboles y elementos arquitectónicos, y el servicio más destacado ha sido en Berga (Barcelona), donde el viento ha levantado por segunda vez en pocas semanas el tejado de la nave de la brigada municipal.

En el resto de regiones, los Bombers han recibido 12 avisos desde la Región de Emergencias de Tarragona, donde ha volado parte de la cubierta de la estación de autobuses de Reus; 9 avisos en Lleida y 5 en Terres de l'Ebre (Tarragona) por elementos caídos y pequeños incendios de cañas y quemas agrícolas que ya se han extinguido.

CARRETERAS AFECTADAS

El Servei Català de Trànsit ha informado que a causa del viento y la caída de árboles hay una docena de vías afectadas y se encuentran cortadas en los dos sentidos la C-61 en Arenys de Mar (Barcelona), la GI-502 en Darnius, la GI-503 en Maçanet de Cabrenys, la GIV-4011 en Campelles, la GIV-5221 entre Montagut y Camprodon, la GIV-5232 entre Tortellà y Montagut y la GIV-5234 en Beuda, en Girona.

Los Mossos d'Esquadra colaboran en la señalización de los cortes y la derivación del tráfico en los puntos con cortes de vía por la caída de árboles y otras incidencias meteorológicas.