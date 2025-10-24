Vila aboga por garantizar que el catalán sea "una puerta abierta para arraigar" en Catalunya

GIRONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha abogado por trabajar conjuntamente administraciones, instituciones, profesionales, entidades y ciudadanía para garantizar que todas las personas encuentren en el catalán "una puerta abierta para arraigar", crecer y participar en la vida social en Catalunya.

Lo ha dicho durante la jornada 'L'acolliment lingüístic: el nivell A1. XI Jornada de Presentació de Recursos i Experiències', organizada por la Conselleria en la sede de la Generalitat en Girona, para compartir vivencias para facilitar el aprendizaje inicial del catalán, informa el departamento en un comunicado este viernes.

La Conselleria y el Consorci per a la Normalització Lingüística han presentado un nuevo certificado de nivel A1 del departamento y materiales para acompañar el aprendizaje "con una metodología dinámica y participativa", adaptado al perfil de alumnos de nivel inicial.

El subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics, Andreu Domingo, ha planteado como retos el mantenimiento del catalán como herramienta de ascensión social, la necesidad de destinar recursos humanos y materiales, el reconocimiento de la "huella emocional del inmigrante en el inicio de la interacción social y la dificultad de acoger en un contexto de populismos crecientes".

Por otro lado, se han dado a conocer dos guías para aprender catalán con herramientas de Inteligencia Artifical Generativa, a cargo de la Conselleria y la Unidad de Formación y Autoaprendizaje del Servicio de Lenguas de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).