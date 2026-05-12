Vila afirma que la justicia necesita "modificaciones estructurales" para un mayor uso del catalán

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, duranteel diálogo sobre el catalán en la justicia organizado por el ICAB - ICAB

Rull pide "militancia activa" a los abogados para hacer uso del catalán BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha afirmado que el sistema de justicia necesita "modificaciones estructurales" de base para poder incrementar el uso de la lengua catalana en el ámbito de la justicia pero que, afirma, dependen de decisiones que se toman en Madrid.

Así se ha expresado este martes durante su intervención en la conferencia 'Diàlegs sobre el català en el dret: diagnosi sobre la salut del català en l'àmbit jurídic', organizada por el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) en la que también han participado el presidente del Parlament, Josep Rull, el presidente del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, Rogeli Montoliu, y la vicepresidenta de Òmnium Cultural, Marina Gay.

Vila ha apuntado que la justicia es la institución más "centralizada" del Estado, por lo que considera imprescindible que el problema se resuelva allí donde se puede resolver y que se generen las condiciones para modificar la descompensación que, dice, existe entre el uso del catalán y el castellano en la justicia.

Así, ha reivindicado el Pacte Nacional per la Llengua y la asunción de que hay espacios en los que, señala, el catalán es oficial 'de iure' pero no de facto y ha asegurado que "el dilema es entre el derecho formal y la concepción errónea de la igualdad", puesto que, señala, el Estado concibe que la igualdad parte del castellano.

En este sentido, ha lamentado que "se considera que el talento de saber catalán es prescindible", y ha remarcado que este es imprescindible y sin el mismo una persona no tiene todo el talento que necesita para desarrollarse en Catalunya.

JOSEP RULL

Por su parte, Rull ha tomado la palabra durante la clausura del acto para pedir "militancia activa" a los abogados para que hagan uso del catalán y defiendan la lengua porque, sostiene, es un derecho fundamental que no puede ser negociado.

El presidente del Parlament ha lamentado que detrás de la situación del catalán hay en algunos casos una "concepción ideológica" y que la expresión de respeto a la diversidad lingüística de España no ha llegado al ámbito judicial.

En esta línea, ha pedido trabajar con medidas concretas porque "no hay incentivos ni medidas correctoras ante los incumplimientos" en cuanto a la lengua.

MARINA GAY

Gay, por su parte, ha presentado el diagnóstico de la situación del catalán en la justicia elaborada por Òmnium Cultural en base a datos de diversos estudios, y ha señalado que la legislación estatal continúa situando el castellano como lengua predeterminada: "El bajo uso del catalán no es una anomalía estadística, sino síntoma de un grave problema de calidad democrática", ha afirmado.

El diagnóstico expone datos del departamento de Justicia que muestran que el 6,5% de las sentencias son las que se emiten en catalán y otros datos como los del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que muestran que el 49% de los catalanoparlantes cree que utilizar el catalán puede perjudicar sus intereses en un juicio y el 66% de los abogados piensa que utilizar el catalán no facilita su trabajo.

Según Gay la "inercia" del sistema lleva a un uso mayoritario del castellano y, por ello, propone incidir para que el conocimiento del catalán sea requisito en la judicatura, fiscalía y personal de administración, recoger datos de incumplimientos y promover la incorporación de un protocolo en profesionales y despachos para dar a escoger la lengua en el inicio de cada procedimiento, entre otras medidas.

ROGELI MONTOLIU

Montoliu ha reivindicado que los abogados deben tener el compromiso "irrenunciable" de mantener el catalán y exigir que el conocimiento del catalán sea requisito para acceder a la judicatura, aunque ha añadido que no se puede poner toda la responsabilidad en el abogado porque su trabajo principal es defender al cliente.

Ha defendido que el catalán es una lengua "minorizada" pero que no es minoritaria y que, aunque la situación es, sostiene, de emergencia, no se puede caer en el derrotismo, pese a que plantea como retos el uso del catalán entre los jóvenes y el conocimiento entre la población migrante.

El diálogo, moderado por los diputados responsables de la Comisión de Lengua del ICAB Quim Claveguera y Alexander Salvador, forma parte de un ciclo que el ICAB desarrollará a lo largo de este año para profundizar en el estado del catalán en el ámbito de la justicia, el papel de las facultades de derecho y las profesiones jurídicas.