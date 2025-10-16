Vila destaca la prensa comarcal como "medio privilegiado" para que el catalán llegue a las casas

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha asegurado textualmente que la prensa comarcal es un "medio privilegiado" para que el catalán llegue a todos los hogares de Catalunya, y una herramienta de cohesión social y lingüística de primer orden.

Lo ha dicho durante el acto en que la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (Acpc) se ha adherido al Pacte Nacional per la Llengua, informa la entidad en un comunicado de este jueves.

"La Acpc aglutina a la mayoría de esta prensa. Su adhesión al Pacte es un activo especialmente valioso en un momento en que hace falta incentivar el acceso a la lengua escrita y a la información de proximidad", ha afirmado Vila.

El presidente de la Acpc, Francesc J. Fàbregas, ha destacado que la fuerza de la prensa comarcal y local es "conseguir que el ciudadano conozca y se interesa por su comunidad en catalán".

"Los nuevos lectores, incluidos los recién llegados, pueden seguir las noticias, donde muchas veces son ellos mismos los protagonistas, y comprender mejor su entorno, a la vez que promovemos de forma natural el aprendizaje de la lengua", ha defendido.