Vila-Matas aborda la creación literaria en 'Canon de cámara oscura': "Escribir da sentido a mi vida"

Dice que ahora los escritores malditos son "aquellos a los que no se cita"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas publica este miércoles el libro 'Canon de cámara oscura' (Seix Barral), en el que aborda la creación literaria y el sentido último de la escritura, y ha asegurado: "Me he dado cuenta que he escrito mucho, pero escribir da sentido a mi vida, cada vez más".

En un encuentro con medios en Barcelona, ha asegurado que él está todo el rato escribiendo aunque no lo esté haciendo y que, tras el amor, es la escritura lo que le otorga mayor sentido a la vida, señalando que continuamente le ocurren cosas que pueden ser narrables: "Todo me parece susceptible de ser narrado", ha afirmado.

De hecho, el motor de la novela fue una pregunta que le hicieron sobre en qué momento se sintió escritor y que el protagonista de la novela intenta contestar, y ha dicho no tener del todo claro si se ha sentido en algún momento, pero ha dicho que tras leer poemas de la Generación del 27 que le deslumbraron sintió "deseos de escribir".

'Canon de cámara oscura' narra como su protagonista, Vidal Escabia, selecciona 71 libros de los que cada mañana elige un fragmento para elaborar un canon desplazado y disidente de los oficiales como homenaje a su maestro y en espera de que regrese su hija, en un momento en que Barcelona tiene androides infiltrados entre su población.

Vila-Matas (Barcelona, 1948) ha afirmado que el narrador de esta novela es el "más extremo y lejano" a si mismo de su obra, lo que ha permitido tener una voz muy libre, en una obra a caballo entre la novela y el ensayo.

"HUMANO TRATANDO DE SER UNA IA"

Ha dicho que la robótica ejerce como mecanismo de la trama, aunque no hable de ello, la IA ni temas de actualidad, y ha dicho que quizás sea "el primer libro hecho por un humano tratando de ser una inteligencia artificial".

Las referencias literarias son continuas en la novela, lo que lleva a asegurar que el libro se puede leer como "un diario" de sus lecturas mientras lo escribía, y ha dicho que en ocasiones se le considera un escritor muy literaturizado.

La introducción de citas literarias modificadas, que inició en 'Historia abreviada de la literatura portátil', se ha convertido con el paso de las obras en un ejercicio que "saca del olvido a grandes escritores o escritores menores que merecen ser rescatados".

Ha dicho que existe pasión por la novedad literaria, mientras que otros autores quedan "ofuscados", y ha afirmado que hay muchos escritores geniales que nunca han publicado nada porque les rechazaron todo.

Vila-Matas ha afirmado que con ello quiere evitar que se conviertan en escritores malditos, y ha dicho que no son como antes envueltos en una mítica, sino que "son aquellos a los que no se cita".

CONEXIÓN CON OTRAS NOVELAS

Ha afirmado que esta novela está conectada con otras suyas anteriores, "consecuencia de una poética literaria de muchos años", y ha subrayado que esta es como llegar al final de una montaña, desconociendo por dónde irá la siguiente.

Ha dicho, sin embargo, que este 'Canon de cámara oscura' es justo lo contrario de su anterior 'Montevideo', ya que mientras en ésta se concentra en dos noches en Barcelona el libro anterior tenía una expansión en diversas ciudades, pero que todo es "el desarrollo de una literatura".