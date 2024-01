Vilagrà asegura que Bolaños le dijo que el pacto con Junts sobre inmigración "no era un traspaso"

Ve peligroso vincular "multireincidencia con inmigración" pero evita criticar a Junts



BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado este viernes que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le trasladó que el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre inmigración "no era un traspaso".

"Me confirmó que no era un traspaso, pero tampoco hay ningún pacto en relación a lo que se delega. No hay nada pactado sobre qué delegaciones deben hacerse", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press tras haber mantenido una conversación telefónica el jueves por la noche con el ministro durante 20 minutos.

Según Vilagrà, sólo hay el compromiso del PSOE de impulsar una ley orgánica sobre esta cuestión "para ver qué delegaciones puede haber", con lo que considera que es un compromiso muy difuso, en sus palabras.

"Estamos en cuarto de negociación con el PSOE, a punto de graduarnos. Sabemos bien, cuando el PSOE usa un verbo como impulsar, como acaba esto", ha añadido la consellera, que ha insistido en pedir la letra pequeña del acuerdo.

Pese a defender que el Govern quiere asumir las competencias en inmigración, ha pedido que estén "bien trabajadas y con todos los recursos", también con las que gestionan actualmente .

"En cualquier acuerdo, la letra pequeña es importante. Cuando hacemos una hipoteca o un contrato de alquiler, la letra pequeña será lo más relevante", ha subrayado Vilagrà, tras explicar que también pidió a Bolaños que la negociación se produzca entre gobiernos.

FLUJOS MIGRATORIOS

Al preguntársele si Catalunya necesita poder regular los flujos migratorios, ha asegurado que "debe poder decir la suya" y ha reclamado recursos para abordar la situación de las personas que tienen permiso de residencia y no de trabajo, entre otras cuestiones.

También ha sostenido que es peligroso vincular "multireincidencia con inmigración" pero ha evitado acusar a Junts de abrazar discursos de extremaderecha.

"En la multireincidencia hay todo tipo de orígenes, colores y personas de todas partes. Es peligroso ir en esta línea, vincular una cosa y la otra", ha apuntado Vilagrà, que ha cuestionado que las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, del jueves sean una alusión directa a Junts.

Así, ha reivindicado el "pacto antisfascista" del Parlament que recogía que se pararía el pleno ante cualquier consideración que vinculara delincuencia e inmigración, y ha evitado opinar sobre si Junts lo está incumpliendo.

Pese a todo, ha recalcado la necesidad de abordar la multireincidencia porque, a su parecer, la legislación en casos de pequeños hurtos o de personas que entran un día a prisión y salen "no está resuelta".

Por ello, ha explicado que desde el departamento de Interior han pedido al Gobierno la necesidad de cambiar la legislación al respecto.