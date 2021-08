Vilalta (ERC) plantea mejorar El Prat sin ampliar la tercera pista y rechaza "cuentos de hadas"

Asegura que lo acordado es la inversión y que el proyecto no tiene por qué incluir ampliarla

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha planteado mejorar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat sin ampliar la tercera pista, y ha pedido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que "no explique cuentos de hadas" asegurando que se compensará la afectación al entorno con más áreas protegidas.

"Para empezar a hablar de compensaciones actuales, en el caso de que se alargara la tercera pista y se afectara a La Ricarda", se debería hablar de las compensaciones no ejecutadas de la anterior ampliación del aeropuerto, ha reprochado Vilalta a la también exalcaldesa de Gavà (Barcelona) en una entrevista de Europa Press.

Ha tachado la postura de la ministra de irresponsable: "No nos pueden prometer cuentos de hadas de compensaciones que van a existir, cuando no se han cumplido las compensaciones anteriores", y ha defendido que en lo que se debería estar trabajando es en buscar el equilibrio para mejorar el aeropuerto sin que vaya en contra de la preservación del medio ambiente y su entorno.

Vilalta ha destacado que lo que defiende ERC es que llegue la inversión de cerca de 1.700 millones y que se decida desde Catalunya el proyecto --que no tiene por qué implicar alargar la tercera pista, según ella--, a través de la mesa técnica impulsada por el Govern de Pere Aragonès, con la participación de agentes sociales, económicos, territoriales e institucionales.

"Este es el acuerdo. El acuerdo no es para ampliar la tercera pista, el acuerdo es para poder invertir este dinero, y decidir desde aquí cómo vamos a invertirlo. Y esta inversión no necesariamente tiene que pasar por la ampliación de esta tercera pista", sino que se deben estudiar alternativas que no trinchen ni aplasten el territorio, ha dicho literalmente.

Así, califica de innegociable la preservación del entorno, y de línea roja la afectación a La Ricarda, por lo que ha pedido buscar alternativas para lograr que El Prat sea un aeropuerto de primera y no de segunda, algo que se favorecería si lo gestionara la Generalitat, y no Aena, según ella.

"SOCIOVERGENCIA DE SIEMPRE"

Cree que el debate sobre la ampliación se ha simplificado y pervertido, y que "ha habido una propuesta de Aena que se ha comprado acríticamente por aquellos que defienden la sociovergencia de siempre", y ha criticado a quienes han aplaudido el proyecto sin cuestionarse nada.

Preguntada por si apunta a Junts con estas críticas, ha sostenido que "no se tiene que señalar a nadie" y que cada actor sabe cómo ha reaccionado, también ERC, que considera que no se puede desarrollar un proyecto en contra de la opinión de los ciudadanos y de las instituciones del territorio afectado que no tenga en cuenta criterios medioambientales --los ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat se oponen al acuerdo--.

CONSENSO EN EL GOVERN

Ha asegurado que hay consenso dentro del Govern, y que "otra cosa es dentro del Gobierno del Estado", cuyos socios mantienen discrepancias que también existen en el Ayuntamiento de Barcelona, entre su alcaldesa, Ada Colau, y el primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, que sí defiende la ampliación, ha recordado.

"Las contradicciones las tienen mucho más los otros, y lo que dice el Govern, que es lo que dice ERC a nivel de Catalunya, es que si llega una inversión --y aquí está el acuerdo, en que llegue--, decidimos nosotros cómo se tiene que invertir" para mejorar la competitividad del Aeropuerto, ha subrayado.

Preguntada por si cree que el Govern puede perder el apoyo de la CUP, que rechaza ampliar el Aeropuerto, ha asegurado que trabajarán para no perderlo y seguir sumando esfuerzos, aunque augura que se generarán "muchas contradicciones y momentos de complejidad, porque aún se están gestionando inercias de 40 años de sociovergencias".

Ante la posibilidad de que esta inversión aleje la instalación de la fábrica de baterías eléctricas de Seat en Catalunya, ha advertido de que un proyecto no debería ir en detrimento del otro: "De hecho, lo queremos todo: queremos tener el mejor aeropuerto posible, y queremos preservar el medio ambiente, y justamente en esta línea queremos esta fábrica de baterías".

COMISIÓN BILATERAL

Sobre si sitúa la propuesta de Aena dentro de la 'agenda del reencuentro' promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado que "Aena hace una propuesta porque está en su agenda y porque ve beneficiados sus intereses, no porque piense en la mejora, el bienestar o el progreso de Catalunya" ya que, en ese caso, cree que habría hecho la propuesta de otro modo.

Vilalta ha descartado que esta inversión y otros acuerdos que se alcancen en espacios como la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat afecten al proceso independentista: "Hay un conflicto político que no se arreglará porque haya más inversión en el Aeropuerto, ni se solucionará por un traspaso en Rodalies. No, el conflicto político continuará estando".

Ha enfatizado que la comisión bilateral debe funcionar en paralelo a la mesa de diálogo, y ha destacado que la bilateral es necesaria para abordar los 56 traspasos que quiere la Generalitat: "Hay muchísimo trabajo por hacer, y el Estado se tiene que poner las pilas".