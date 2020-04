Vilanova del Camí (Barcelona) pide al Govern que estudie intervenir la residencia

La residencia defiende a sus profesionales y cree que el ayuntamiento "no ha sido justo" con ella

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha calificado este miércoles de "extrema gravedad" la situación en la residencia Amavir de la localidad, que ha registrado 35 muertes, y ha pedido a la Generalitat que estudie la intervención.

En rueda de prensa telemática junto al primer edil de Igualada, Marc Castells, ha afirmado que ha pedido ayuda a las consellerias de Salud y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para que "se estudie incluso la posibilidad de la intervención" porque falta más de una veintena de trabajadores que están de baja por posibles síntomas del Covid-19.

Ha explicado que, gracias a los test facilitados por la Diputación de Barcelona, se han podido hacer a personal y residentes, y ha subrayado que faltan recursos humanos y materiales por lo que ha pedido un "gran esfuerzo" de la Generalitat.

Ha explicado que de los 98 trabajadores de la residencia, 21 están de baja, y que de los 150 usuarios, además de los 35 fallecidos, otros cinco están en estado grave y tres residentes sin síntomas han podido ir a casa de sus familiares.

El propio centro realizó una desinfección este martes, a la que se sumará una que realizará el Ayuntamiento de Vilanova del Camí en los próximos días para complementar.

RESIDENCIA

La residencia Amavir de Vilanova del Camí en un comunicado ha señalado que el ayuntamiento ha tenido información de la situación en la residencia, y ha considerado que se ha puesto el foco en el equipamiento de "una forma totalmente injusta".

Ha afirmado que el lunes hubo una reunión de la gerencia con el equipo sanitario del CAP Nord de Igualada (Barcelona), y ha afirmado que ha sido duro para los trabajadores que, antes del encuentro, "el ayuntamiento sugiriera que la residencia estaba actuando incorrectamente".

La residencia ha afirmado que se han seguido "en todo momento las medidas máximas de prevención" marcadas por las administraciones: lleva dos semanas con supervisación diaria del CAP Nord, que han podido comprobar que se está actuando de forma correcta.

Ha señalado que la treintena de fallecimientos de la residencia "lamentablemente no es un caso aislado y no se puede culpar a los profesionales del centro de la mortalidad", y ha afirmado que la situación es dramática en las residencias catalanas, a las que no se han dado medios y no se ha priorizado a estos centros.

La residencia ha recordado que el Ayuntamiento de Vilanova del Camí ha mostrado su disposición a ayudar a la residencia, pero ha considerado que "no ha sido justo con la residencia y sus profesionales".