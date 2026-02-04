Vilarasau, Arànega y Boixaderas protagonizan 'Els fills' en La Villarroel de Barcelona

Cartel de 'Els fills' en La Villarroel de Barcelona - LA VILLARROEL

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los actores Emma Vilarasau, Mercè Arànega y Jordi Boixaderas protagonizan 'Els fills', que interpretan a una pareja de científicos retirados que reciben una visita inesperada y que se podrá ver en La Villarroel a partir de este sábado y hasta el 29 de marzo dirigida por David Selvas.

Esta visita inesperada de una antigua compañera de trabajo (Vilarasau) que hacía 38 años que no veían despierta tensiones no resueltas del pasado y que explotarán, en un texto de Lucy Kirkwood escrito tras el desastre de Fukushima (Japón), informa el teatro este miércoles en un comunicado.

Vilarasau ha destacado la complicidad que se ha generado en la sala de ensayo y ha destacado "la complejidad, humanidad y patetismo de estos personajes; son muy humanos, muy contradictorios, pero siempre lo intentan hacer bien".

"Todos vienen con mochilas de muchos años y eso aporta una profundidad que no tienes a los 30 años. No es una edad para estar con tonterías", ha añadido.

Arànega ha afirmado que el trasfondo de la obra de Lucy Kirkwood es el mundo que se está dejando a las futuras generaciones y cómo consigue mezclarlo con historias personales y humanas.

Por su parte, Boixaderas ha resaltado la complejidad de su personaje, "una persona brillante, simpática, optimista, pero que después se encuentra que todo lo que ha construido ha acabado rodeándolo de destrucción".

El director David Selvas ha afirmado que la obra también habla del crecimiento: "Crecemos como planeta y las nuestras necesidades también lo hacen, y tenemos que saber dónde está el límite".