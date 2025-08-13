Viña Esmeralda propone tres cócteles con vino "para disfrutar este verano"

Cócteles con vino de Viña Esmeralda - VIÑA ESMERALDA

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viña Esmeralda propone tres cócteles con vino inspirados en la esencia mediterránea "para disfrutar este verano", informa este miércoles en un comunicado.

Se trata de Viña Esmeralda Blanco, Viña Esmeralda Rosé y Viña Esmeralda Sparkling, opciones que la marca de vinos de Familia Torres identifica con "sofisticación y elegancia".

Viña Esmeralda cuenta con tres referencias de vino (blanco, rosado y espumoso) certificadas con el sello europeo V-Label como vino apto para veganos.